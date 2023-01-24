النمسا تؤيد منح الاتحاد الأوروبي مساعدات حدودية بقيمة ملياري يورو لبلغاريا

طالب المستشار النمساوي كارل نيهامر، بدعم بلغاريا بملياري يورو (2ر2 مليار دولار) لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا.



وقالت وكالة الأنباء البلغارية (بي.تي.إيه)، إن نيهامر قال بعد رحلة جوية عبر الحدود البرية مع تركيا رافقه خلالها الرئيس البلغاري رومين راديف اليوم الاثنين، إنه سيضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات مالية لبلغاريا.



واستخدمت النمسا حق النقض ضد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن لحرية التنقل بدون تأشيرات في أوروبا في نهاية عام 2022 بسبب الهجرة غير النظامية عبر هذه الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.



وتأمل بلغاريا الآن في الانضمام إلى المنطقة في أكتوبر.



والتقى نيهامر وراديف في مركز تنسيق إقليمي لشرطة الحدود في بلدة إلهوفو جنوب شرقي بلغاريا.



وقال راديف إن بلغاريا تحتاج إلى مساعدات مالية لتحسين أمن الحدود.



وأضاف راديف "نحن نواجه شبكة قوية ومنظمة تنظيما جيدا لتهريب المهاجرين".



وتحمي بلغاريا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا منذ عام 2017 بسياج معدني بطول 234 كيلومترا تموله بروكسل، ويضم أسلاكا شائكة وكاميرات تصوير حراري.