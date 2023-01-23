 الجزائر.. فتح تحقيق لتحديد ملابسات تحطم مروحية عسكرية ومصرع طاقمها - بوابة الشروق
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الجزائر.. فتح تحقيق لتحديد ملابسات تحطم مروحية عسكرية ومصرع طاقمها

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 8:22 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 8:22 م

وجه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات حادث تحطم مروحية عسكرية، مساء اليوم، بولاية "عين الدفلي" غربي الجزائر العاصمة، مما أسفر عن مصرع طاقمها المكون من 3 عسكريين.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، بإسمه الخاص وبإسم كافة أفراد الجيش الجزائري، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا وأقاربهم، سائلا "الله العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلون وأن يتغمدهم برحمته الواسعة".

كانت مروحية عسكرية من نوع "MI -171" قد تحطمت، مساء اليوم، إثر مهمة تدريبية مبرمجة، بولاية عين الدفلى بالمنطقة العسكرية الأولى غربي العاصمة، مما أسفر عن مصرع طاقم المروحية المكون من العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.


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