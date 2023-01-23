رئيس الغرف التجارية الجيبوتي يشيد بجودة المنتجات الغذائية المصرية

في إطار العلاقات المتميزة بين كل من مصر وجيبوتي، التقى السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي، كل من محمد وارسامة، وزير التجارة الجيبوتي المكلف بالسياحة، ويوسف دوالة، رئيس الغرف التجارية الجيبوتي، لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



هذا، وقد أكد السفير المصري خلال اللقاء، التزام مصر بتقديم التسهيلات كافة أمام المستوردين الجيبوتيين، وإزالة كل العقبات التي تقف حائلاً أمام تصدير البضائع من مصر إلى جيبوتي.



وأكد السفير رضا خلال لقائه مع رئيس الغرفة التجارية على أهمية تذليل رجال الأعمال الجيبوتيين، العوائق الإدارية كافة أمام نفاذ المنتجات المصرية بمختلف أنواعها لجيبوتي، مشددًا على أن البلدين يتمتعان بعضوية كيانات وتجمعات إقليمية وقارية؛ تؤمن النفاذ للمنتجات دون جمارك أو عوائق غير جمركية.



من جانبه، أشار وزير التجارة إلى الإرادة السياسية لبلاده، لرفع قيمة الميزان التجاري بين البلدين، وتنويع مصادر الاستيراد لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها معادلة الأمن الغذائي لجيبوتي.



وأعرب رئيس الغرف التجارية الجيبوتي عن تقديره لتقديم مصر تسهيلات لرجال الأعمال الجيبوتيين، مشيداً بجودة المنتجات الغذائية المصرية.



وثمن دور مصر في تأمين الاحتياجات الجيبوتية من السلع الأساسية، مؤكدًا اعتزامه العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتدخل لتذليل أية عقبات أمام الصادرات المصرية للسوق الجيبوتية.