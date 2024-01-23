أسدل الستار مساء الإثنين، على مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث ضمنت 10 فرق تأهلها إلى دور الـ 16 من المسابقة.

وتنص لائحة بطولة كأس أمم إفريقيا على تأهل أول وثانٍ المجموعة الستة إلى دور الـ 16، إلى جانب أفضل أربع فرق احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

ونجح المنتخب المصري في حجز مقعده بدور الـ 16 من أمم إفريقيا، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف منتخب كاب فردي، فيما تأهل منتخبا غينيا الإستوائية ونيجيريا إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى.

كما حسم منتخبا السنغال وغينيا تأهلهما إلى دور الـ 16 من البطولة الإفريقية قبل إقامة مباراتهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما ضمنت منتخبات أنجولا و بوركينا فاسو ومالي والمغرب مقعدها في الدور الثاني من المسابقة أيضًا.