قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لا تريد الحرب مع حزب الله اللبناني، لكنها مستعدة لأي تطور في الشمال.

وأضاف جالانت، خلال اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء المصغر: "نحن نراقب كل ما يحدث في الشمال، يواصل حزب الله استفزازاته، وقد قدمت الآن تقييما خاصا للوضع في هذا الصدد، نحن لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لأي تطور في الشمال"، وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، علي ‏دعموش، قد شدد على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

ويأتي ذلك في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي سابقا، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ اندلاع الحرب على غزة.