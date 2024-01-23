وزير الاقتصاد الألماني ينتقد حزب البديل من أجل ألمانيا: سم بالنسبة للبلاد

وصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يتفوق في استطلاعات الرأي بأنه "سم بالنسبة لألمانيا كموقع للأعمال والأنشطة التجارية".

وفي مقابلة مع تليفزيون "فيلت تي في" اليوم الثلاثاء، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر والذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني: "إذا ما أخذت تلك الخطط الفاشية المجنونة التي أعلنوا عنها على محمل الجد- لترحيل كل الأشخاص غير الألمان وفقا لتعريفهم – ثم يمكنك إحصاء عدد المطاعم والتجار وشركات نقل البضائع ، وعندئذ سيموت الموقع".

واعترف هابيك، أن حكومته الائتلافية مسئولة جزئيا عن صعود حزب البديل من أجل ألمانيا، مشيرًا إلى أن مبدأ الشعبوية اليمينية والتطرف اليميني يتمثل في أن ترغب دائما في إظهار أن "المجتمع الديمقراطي ليس قادرا على حل المشكلات الكبيرة، ثم يقول "إذا، يتعين أن ترحل ".

وأكد هابيك: "يجب أن تنتقد نفسك وتعترف أن الحكومة جادلت كثيرا بصورة تفوق الحد وأخذت وقتا طويلا للغاية وأن الحلول التي وجدناها لم تدم طويلا بما يكفي في الماضي".

وأضاف: "هذا بالتأكيد جزء من عدم الرضا الذى انتشر في مختلف أنحاء البلاد، وأنا جزء من الحكومة".