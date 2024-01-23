تنظيم الأحداث وجذب الرعاة ورشة عمل على هامش تحكيم مشروعات الاتصال المؤسسى بإعلام عين شمس

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عقدت كلية الإعلام جامعة عين شمس لجنة تحكيم مشاريع الاتصال المؤسسى للمستوى الثاني برئاسة الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة سلوى سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ندا منير المدرس بقسم الاتصالات التسويقية ومشرف المادة وأساتذة التدريب حنان الليثي، وعد وائل وذلك بحضور منار قدري الخبيرة فى مجال التسويق.

كما أعربت الدكتورة منار قدري عن تقديرها لجهود الكلية وحرصها علي نقل خبرات سوق العمل الخارجية للطلاب، وأشادت بمشاريع الطلاب وجهودهم فى الإنتاج العملى.

ناقشت قدري المشاريع العملية وابدت ملاحظاتها حول كل مشروع من المشاريع الستة المقدمة من قبل طلاب الفرقة الثانية والتى شملت مشاريع: كفوف - HUM&HUM - نحن - كورة ماركة - ART therapy - شركة تا ميري.

وبعد انتهاء التقييم تم إعلان المراكز الثلاثة الأولى، وجاء في المركز الثالث فريق نحن، ويهدف لإعطاء نبذة عن المتطوعين وورش عمل عن الإسعافات الأولية بأقل التكاليف وضم فريق العمل الطلاب: عبد الرحمن احمد - زينه اشرف - ريماس محسن - رينادا محمد - حسين محمد - جمال زيان - حبيبة نبيل - بسمه سيد - ادهم أشرف - حبيبة هشام.

وفاز بالمركز الثاني فريق Hum&Mum حول مطعم يقدم الوجبات السريعة بشكل صحي وشهي للأطفال مع إتاحة أخصائي تغذية لمتابعة الحاله الصحية للطفل، ويضم فريق العمل: عمر عادل - فوزي عيد - فيلمون عصمت - كارين ابراهيم - كنزي شريف - محمد وليد - منة احمد - ميرولا ناجي - نغم محمد.

كما فاز بالمركز الأول فريق كفوف حول مركز لتنمية مواهب أطفال المدارس الحكومية بالاشتراك مع وزراة التربية والتعليم، ويضم الفريق الطلاب: الهام هشام - أمينة سيف الدين - ايمان عبد السلام - أسماء صبري - بسنت رائد - تنسيم طه - جني احمد - روان علي - ساندي علاء - سما محمد.