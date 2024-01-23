قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن خطر التصعيد الإقليمي أصبح واقعا الآن، مشدداً على أنه يجب توقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، كرر جوتيريش دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، مشيراً إلى أن "الرفض الإسرائيلي المتكرر لحل الدولتين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة يطيلان أمد الصراع."

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يبعث على القلق البالغ، مشيراً إلى أن سكان غزة يواجهون دمارا على نطاق غير مسبوق وجميع سكان القطاع جوعى.

وأضاف: "المنظمات الإنسانية تكافح لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، مؤكداً أنهم يواجهون "عمليات تفتيش صعبة وعمليات رفض غير مبررة لدخول مواد أساسية لقطاع غزة"، وأن "عشرات العاملين الإنسانيين ينتظرون موافقة الحكومة الإسرائيلية على منحهم تأشيرات دخول."

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "سكان غزة يواجهون احتمالات متزايدة من الإصابة بالأمراض والأوبئة"، مشيراً إلى أنه "لا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني."