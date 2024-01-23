وزير الكهرباء: الإنجازات الإنشائية في محطة الضبعة تتحقق في وقت قياسي وغير مسبوق

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تسابق الزمن لتحقيق آفاق وتطلعات جديدة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، حيث شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف أنّه على مدار الأشهر الماضية نظمت العديد من الفعاليات في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ومنها الصبة الخرسانية الأولى للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة.

وأشار إلى تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين النوويتين الأولى والثانية، موضحًا أن هذه الإنجازات تحققت في وقت قياسي وغير مسبوق ما يؤكد تقدم المشروع بخطى ثابتة وتعاون مثمر مع الشركاء من الجانب الروسي.

ولفت إلى أنّ هذه الإنجازات تأتي تتويجًا للعمل المنسّق بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، المالك والمشرف على تنفيذ المشروع، وشركة «أتوم ستروى إكسبورت» المقاول العام للمشروع.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضًا حكوميًا ميسرًا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.