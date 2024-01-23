نتنياهو: مستعدون لتقديم تنازلات من أجل صفقة تبادل أسرى جديدة

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين لدى حركة حماس في غزة أن "إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة".

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ العائلات أن إسرائيل لن تعلن وقف الحرب كجزء من صفقة كما طلبت حركة حماس، مشيرة إلى أنه قال إنه إذا وافق على إنهاء الحرب فسيجب التوقيع على ضمانات دولية لا يمكن انتهاكها، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضحت "هآرتس" أن نتنياهو نفى وجود مقترح حقيقي من حماس، لكنه قال إن هناك مبادرة دون أن يخوض في التفاصيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أن نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بأن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة "ستستغرق ستة أشهر"، مشيرة إلى أنه أوضح أن "الأمر سيستغرق ستة أشهر حتى ينهي الجيش المرحلة الثالثة من الحرب التي بدأت بالفعل في شمال قطاع غزة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله للوزراء في اجتماع، أمس: "كما قلنا مسبقا، إن الجزء الجوي سيستمر ثلاثة أسابيع وهكذا كان، وكما قلنا أن الجزء الثاني من المناورة الضخمة سيستمر ثلاثة أشهر وهكذا كان، وهكذا نقول إن الجزء الثالث من "تثبيت السيطرة والتطهير" سيستمر ستة أشهر"، على حد تعبيره.