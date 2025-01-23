شوبير يكشف تفاصيل أولى صفقات الأهلي وموعد الإعلان

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق تفاصيل صفقة الأهلي الأولى في الميركاتو الشتوي الجاري وموعد الإعلان عنها.
وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: «السؤال اللي بيطرح نفسه على طول فين الصفقات واللاعيب السلوفيني ومش عارف أيه هقول لكم».
وأوضح أحمد شوبير: «اللي عرفته هو إن هناك لاعب انتهت كل إجراءات انتقاله للنادي الأهلي ويجري الكشف الطبي اليوم وسيتم الكشف عن الصفقة اليوم أو غدا على أقصى تقدير».
وأضاف شوبير: «في نفس الوقت اللي الأهلي بيدور على مهاجم أجنبي فيه حالة من القلق الشديد لدّى جماهير الأهلي عشان باقي أسبوع واحد فقط على غلق باب القيد الأفريقي».