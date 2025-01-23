شوبير يكشف تفاصيل أولى صفقات الأهلي وموعد الإعلان

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كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق تفاصيل صفقة الأهلي الأولى في الميركاتو الشتوي الجاري وموعد الإعلان عنها.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: «السؤال اللي بيطرح نفسه على طول فين الصفقات واللاعيب السلوفيني ومش عارف أيه هقول لكم».

وأوضح أحمد شوبير: «اللي عرفته هو إن هناك لاعب انتهت كل إجراءات انتقاله للنادي الأهلي ويجري الكشف الطبي اليوم وسيتم الكشف عن الصفقة اليوم أو غدا على أقصى تقدير».

وأضاف شوبير: «في نفس الوقت اللي الأهلي بيدور على مهاجم أجنبي فيه حالة من القلق الشديد لدّى جماهير الأهلي عشان باقي أسبوع واحد فقط على غلق باب القيد الأفريقي».