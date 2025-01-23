ثلاث خطط لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقامة آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس

تبحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم ، إن "الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية في موقع مطار القدس الدولي في قلنديا، المحاذي لقرية كفر عقب.

وكانت سلطات الاحتلال، قد صادقت على خطط لإقامة مستعمرة على أرض مطار القدس الدولي (شمال)، الذي تأسس عام 1920، وأغلقه الاحتلال نهائيا بعد انتفاضة عام 2000.

وأضافت "هآرتس"، أن ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء اللوائية" الإسرائيلية بحثت سلسلة من خطط البناء بالقدس الشرقية، حيث تمت الموافقة على خطة لإنشاء مدرسة دينية للمستعمرين المتطرفين، في مبنى من ثمانية طوابق بقلب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال ستناقش توسيع مستوطنة "جفعات شكيد" قرب قرية شرفات جنوب القدس الشرقية"، وتخطط لبناء 700 وحدة استعمارية، ما يهدد بعزل المدينة المقدسة عن جنوب الضفة.

وأظهرت معطيات نشرتها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر ديسمبر 2022، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين.

كانت محكمة العدل الدولية، قد أصدرت في 19 يوليو الماضي، رأيا استشاريا، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يؤكد أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.