القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعيق دخول 25 شاحنة مساعدات من معبري كرم أبو سالم والعوجة

القاهرة الإخبارية: بدء تجهيزات إقامة معسكر مصري داخل غزة.. ودخول 289 شاحنة اليوم

أفادت «القاهرة الإخبارية» أن 289 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة على مدار ساعات اليوم، من بينها 11 شاحنة وقود عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، محملة بالاحتياجات الأساسية للأشقاء في القطاع، لا سيما المواد الغذائية والدقيق والأقماح والمياه والمعلبات والخيام.

وقال همام مجاد موفد قناة «القاهرة» الإخبارية إلى معبر رفح، إن هذا العدد هو الأقل منذ بدء الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المتوسط كان يتراوح بين 300 إلى 350 شاحنة مساعدات وأكثر من 20 شاحنة وقود يوميا تدخل القطاع.

وقال إن اليوم الخميس شهد دخول أقل من 300 شاحنة من معبري كرم أبو سالم والعوجة، مضيفا أنه كان من المفترض دخول 300 شاحنة، لكن سلطات الاحتلال أعادت قرابة 25 شاحنة بعد تفتيشها والتدقيق في إجراءاتها فيما يتعلق بدخولها أم عودتها مرة أخرى للأراضي المصرية.

وأوضح أنه لا يتم إيضاح أسباب عودة الشاحنات والتي تكون في الغالب مجرد تعنت من سلطات الاحتلال، لافتا إلى إرسال مصر اليوم 22 شاحنة وقود إلى معبر كرم أبو سالم دخل نصفها وأعيد النصف الآخر.

وكشف عن أنه إقامة معسكر مصري في القريب العاجل داخل قطاع غزة، لافتا إلى دخول 60 شاحنة مخصصة لهذا المعسكر اليوم، بالإضافة إلى المعدات اللازمة لإقامته على مدار الأيام الماضية.