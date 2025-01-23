 وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة أفغانستان

كابول - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 يناير 2025 - 11:21 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يناير 2025 - 11:21 ص

يعتزم وزير الخارجية عباس عراقجي، زيارة أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة خاما برس الأفغانية.

ونقلت الوكالة، عن السفارة الإيرانية في كابول القول اليوم الخميس، إن زيارة وزير الخارجية الإيراني عراقجي لأفغانستان وشيكة، على الرغم من أنه لم تتضح بعد تفاصيل الزيارة.

مع ذلك، فإن السفارة لم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن الغرض الرئيسي للزيارة أو موعدها.

وستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها مسئول إيراني بارز لأفغانستان في ظل حكم طالبان.

وقالت الوكالة، إنه على الرغم من الخلافات المستمرة بشأن حقوق المياه وتواجد جماعات إرهابية في أفغانستان، أبقت إيران على علاقات دبلوماسية مع طالبان.

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