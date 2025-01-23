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بعد انقطاع دام نحو 13 عاما، استأنفت الخطوط الجوية التركية، صباح الخميس، رحلاتها إلى سوريا عبر طائرة أقلعت من مطار إسطنبول متوجهة إلى العاصمة دمشق.

وكانت الشركة التركية أوقفت رحلاتها إلى سوريا في 1 أبريل 2012 بسبب الاضطرابات الداخلية.

وقال مراسل الأناضول إن طائرة تابعة للخطوط التركية انطلقت صباح اليوم من مطار إسطنبول إلى العاصمة السورية، في إطار الرحلة الأولى والتي تحمل رقم «TK 846».

وأعرب المسافرون السوريون عن فرحتهم باستئناف الرحلات والعودة إلى بلادهم بعد سنوات اللجوء، وكان بعضهم يحمل علم الثورة السورية.

وعقب إتمام إجراءات التذاكر وجوازات السفر، تم السماح لـ 349 راكباً بالصعود إلى متن الطائرة المتجهة إلى مطار دمشق الدولي.

وأقلعت الطائرة التركية من إسطنبول بحدود الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (06:00 توقيت جرينتش)، على أن تصل مطار دمشق الدولي بعد نحو ساعتين.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط الجوية التركية، إطلاق رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق مجددا في 23 يناير الجاري.

وفي منشور عبر منصة «إكس»، قال مدير عام الخطوط التركية بلال إكشي، إن الشركة ستنظم 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق بعد انقطاع دام سنوات.