أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 27 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و925 طنًا، شملت 7624 طن جبس معبأ، و5070 طن يوريا، و1716 طن حديد، و500 طن كلينكر، إلى جانب 10 آلاف و15 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 74 ألفا و502 طن، تضمنت 17000 طن ذرة، و1000 طن سكر، و5585 طن حديد، و899 طن خشب زان، و10500 طن خردة، و25000 طن سلاج، و14 ألفا و518 طن قمح.

وبحسب البيان، بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57 ألفا و374 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 33 ألفا و902 طن.

كما غادر الميناء 4 قطارات بحمولة إجمالية 5184 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة وكفر الشيخ، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5491 شاحنة.