هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي يعد مرشحا محتملا للرئاسة في العام 2028، عقب إلغاء مشاركته في منتدى دافوس، معتبرا أنه "يحرج أمريكا".

وحمل حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم إدارة ترامب مسؤولية إلغاء مشاركته في منتدى دافوس قبل يوم، حيث كان مقررا أن يلقي كلمة في فعالية مع مجلة فورتشن بعد خطاب ترامب، لكنها ألغيت بعد منعه من الدخول.

ووصف نيوسوم هذا الإجراء بأنه "استبدادي"، وبأنه اعتداء على حرية التعبير والمؤسسات الحرة تحت قيادة ترامب.

من جهته، رد البيت الأبيض على كلام نيوسوم بالقول إنه "لا أحد في دافوس يعرف نيوسوم، لذلك عليه الاهتمام بحل مشاكل كاليفورنيا".



أما ترامب فقد وجه انتقادات لاذعة لحاكم الولاية الديمقراطي، وسخر منه بوصفه "بطة عرجاء" تحكم ولاية فاشلة، معتبرا أنه يحرج أمريكا في دافوس.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "لا ينبغي أن يكون غافين نيوسكوم، كحاكم "بطة عرجاء" لولاية فاشلة، في دافوس يركض ويصرخ من أجل انتباه القادة الأجانب، ويحرج بلدنا.

لقد سخر من نفسه، والجميع، بما في ذلك موظفوه، يعرفون ذلك!

يجب أن يمنح التصاريح حتى يتمكن الناس من بناء منازلهم التي دمرتها النار التي كان بإمكانه منعها إذا كان سيسمح بتدفق المياه من شمال غرب المحيط الهادئ.

يجب أن ينهي "الميزانية الزائدة والمتأخرة عن الجدول الزمني" للسكك الحديدية، من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، واحدة من أعظم الكوارث العامة في التاريخ، والتركيز على وقف الجريمة في شوارع مدن كاليفورنيا - ثم إنهاء فترة ولايته، والعودة إلى المنزل!

مع سجل كسجله، تدمير أحد أجمل الأماكن على وجه الأرض، حيث يغادر الناس بأعداد كبيرة، من غير المتصور أنه يمكن أن يترشح للرئاسة، ولكن من يدري، إنه عالم غريب جدا!".

ويعتبر نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا منذ العام 2019 مرشحا محتملا للرئاسة الأمريكية عام 2028، وسط توتر سياسي مع إدارة ترامب.