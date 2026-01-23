ملتقى شعراء الجامعات يحتفي بالمواهب الشابة ضمن فعاليات معرض الكتاب

شهدت قاعة ملتقى الإبداع، ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انعقاد ندوة «ملتقى شعراء الجامعات» (اللقاء الثاني: شعراء المعاهد العليا والجامعات الخاصة)، بمشاركة عدد من الأصوات الشعرية الشابة، وبحضور نخبة من النقاد والمثقفين.

شارك في الندوة الشعراء: شقيق أحمد إبراهيم رياض الأصغر، وأحمد أشرف، وبسنت مصطفى، وجورج هاني، وحبيبة إبراهيم، وحسام مهدي صلاح، وماركو مادح مجلي، ومحمد المعداوي، ومحمد عبد القادر حمدين، ووائل أشرف، فيما تولّى التحليل النقدي لأعمال الطلاب كلٌّ من الدكتور إبراهيم حنفي والدكتورة شيرين العدوي، وأدار الندوة الشاعر والكاتب أشرف أبو جليل.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الشاعر والكاتب أشرف أبو جليل بالحضور، مؤكدًا أن ملتقى شعراء الجامعات، الذي تأسس عام 2016، يُعد أحد أهم المنصات المعنية برصد وتوثيق الحركة الشعرية الشابة في مصر، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد تطورًا ملحوظًا خلال دوراته المتعاقبة، سواء على مستوى النقد المتخصص، أو النشر، أو التوثيق الرسمي بدار الكتب والوثائق القومية.

وأوضح أبو جليل أن من أبرز ما حققته الدورة الحالية اختيار عشرة شعراء لإصدار دواوين شعرية لهم دون مقابل من دور نشر، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة، مؤكدًا أن الملتقى يمثل مرآة حقيقية لمستقبل الإبداع الأدبي في مصر.

ومن جانبه، أعرب خالد أبو الليل، رئيس الهيئة العامة للكتاب، عن تقديره للملتقى والقائمين عليه، مؤكدًا متابعته المستمرة لأنشطته، كما أشار إلى حرص الهيئة على دعم التجارب الإبداعية الشابة، لافتًا إلى أن الكتاب الصادر عن الهيئة، والذي يضم قصائد المشاركين، سيكون جاهزًا للتسليم قريبًا.

وخلال الندوة، ألقى الشعراء المشاركون قصائدهم، حيث ألقى شقيق الشاعر أحمد إبراهيم رياض قصيدة «البدر» نيابة عنه، بعد اعتذاره عن الحضور لأسباب صحية، بينما تنوّعت النصوص الشعرية المقدمة بين موضوعات إنسانية ووطنية واجتماعية، شملت قصائد عن غزة، والأم، والفقد، والأمل، والهوية، والتجربة الذاتية.

وعقب فقرة الإلقاء، قدّم الدكتور إبراهيم حنفي قراءة نقدية موسّعة للأعمال المشاركة، أشاد خلالها بنضج التجارب الشعرية للشباب، وتمكّنهم من أدوات الصورة البلاغية، وتنوّع الأساليب بين الشعر الغنائي والمسرحي والسردي، مثمّنًا أداء عدد من الشعراء، كما أشار إلى وجود تفاوت في مستويات الإلقاء، مع التأكيد على امتلاك المشاركين مقومات فنية واعدة تؤهلهم لمستقبل شعري متميّز.

كما قدّمت الدكتورة شيرين العدوي قراءة نقدية معمّقة، أشادت فيها بالدور الثقافي الذي يقدّمه ملتقى شعراء الجامعات، مؤكدة أن الجهد الذي يبذله الشاعر أشرف أبو جليل سيظل محسوبًا له في تاريخ الحركة الثقافية المصرية.

وتناولت العدوي السمات الفنية للنصوص المشاركة، مشيرة إلى تنوّعها بين الشعر الاعترافي والوطني والاجتماعي والسردي، وقدرتها على التعبير عن الهم الإنساني والواقع المعاصر، مؤكدة أن هذه التجارب تمثل نواة حقيقية لمستقبل الشعر في مصر.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار دعم المواهب الشابة، وتعزيز دور النقد الموازي للحركة الإبداعية، بما يسهم في بناء مشهد ثقافي متوازن يعكس طموحات الجيل الجديد من الشعراء.