تصويت بالكونجرس لإلزام ترامب بسحب القوات من فنزويلا

يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على مشروع قرار يوجه الرئيس دونالد ترامب إلى سحب القوات العسكرية الأمريكية من فنزويلا، فيما يضغط الديمقراطيون على الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون للحد من عدائية الرئيس في نصف الكرة الغربي.

أبلغت إدارة ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأنه لا توجد قوات أمريكية على الأرض في فنزويلا، وتعهدت بالحصول على موافقة الكونجرس قبل إطلاق أي عمليات عسكرية كبرى هناك. لكن الديمقراطيين دفعوا بأن القرار ضروري في أعقاب المداهمة الأمريكية التي استهدفت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكذلك بعد تصريحات ترامب بشأن خطط للسيطرة على صناعة النفط في البلاد لسنوات مقبلة.

ويعد تصويت الخميس أحدث اختبار داخل الكونجرس لمدى المساحة التي سيمنحها الجمهوريون لرئيس خاض حملته الانتخابية على أساس إنهاء تورط الولايات المتحدة في النزاعات الخارجية، لكنه بات يلجأ بشكل متزايد إلى الخيارات العسكرية لفرض إرادته في نصف الكرة الغربي. وامتنع معظم الجمهوريين حتى الآن عن فرض قيود على ترامب عبر التصويت بشأن صلاحيات الحرب.

واتهم النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الديمقراطيين بطرح مشروع قرار صلاحيات الحرب للتصويت "نكاية" في ترامب.