وزير الهجرة السويدي يحث الاتحاد الأوروبي على إعادة اللاجئين الأفغان المرفوضين لبلادهم

حث وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي على التوصل لإجراء مشترك لإصدار بطاقات هوية ووثائق سفر للأفغان الذين تم رفض طلبات لجوئهم أو ارتكبوا جرائم في الدول التي تستضيفهم.

وأشار فورسيل إلى أنه "يكاد يكون من المستحيل" أن يتم ترحيل مواطنين أفغان لا تتوافر فيهم معايير اللجوء الآن؛ لأنه ليس لديهم بطاقات هوية أو وثائق سفر.

وقال إنه رغم عدم وجود اهتمام لدى الاتحاد الأوروبي بإبرام "أي ترتيبات سياسية" مع أفغانستان من شأنها أن تمنح نظام طالبان "الشرعية"، فإنه من الممكن لدول التكتل الـ27 التوصل إلى اتفاق على مستوى تقني بشأن إصدار وثائق للمواطنين الأفغان تسرع عملية ترحيلهم.

وأضاف فورسيل لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية: "يثير قلقنا البالغ أننا نشهد عددا قليلا من الحالات لأشخاص ارتكبوا جرائم، وهم أفغان ارتكبوا جرائم في السويد، ويكاد يستحيل ترحيلهم اليوم".