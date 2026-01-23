 مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد يانج أفريكانز - بوابة الشروق
الجمعة 23 يناير 2026 10:23 ص القاهرة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد يانج أفريكانز

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 9:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 9:17 ص

تقام اليوم الجمعة 23 يناير 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الأهلي مع يانج أفريكانز بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ولقاء إنتر ميلان وبيزا في الدوري الإيطالي.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الأهلي X يانج أفريكانز – 6 مساء – beIN Sports HD 1

صن داونز X الهلال السوداني – 8 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتي X إلتشي – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر X بيزا – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أوكسير X باريس سان جيرمان – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

سانت باولي X هامبورج – 9.30 مساء


