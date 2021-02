عرض «دعاء الكروان» ضمن برنامج الأفلام الكلاسيكية بالمهرجان الدولي برومانيا

أعلن مهرجان "Film O'Clock" الدولي برومانيا، عن مشاركة فيلم "دعاء الكروان" للمخرج هنري بركات، ضمن برنامج للأفلام الكلاسيكية، للدورة الأولى التي من المقرر إقامتها افتراضيا خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل.

وأعرب الناقد أندرو محسن مندوب المهرجان في مصر، عن سعادته بعرض فيلم جميل ومهم مثل "دعاء الكروان" من مصر في برنامج الأفلام الكلاسيكية، الذي يضم فيلما من كل دولة مشاركة، مؤكدا أنه سعيدا أيضا بأنه سيعرض لجمهور أجنبي مرة أخرى، بعد مشاركته في مسابقة مهرجان برلين سنة 1960.

وقال "محسن" إنه استمتع بمشاهدة الأفلام المشاركة إلى جانب "دعاء الكروان" في برنامج الكلاسيكيات، مشيرا إلى أن أغلبها ليس متاحا أو مشهورا بشكل كبير، وهي:

🇿🇦 Katrina (1969) by Jans Rautenbach

🇷🇴 The Oak (1992) by Lucian Pintilie

🇱🇹 The Girl and the Echo (1964) by Arūnas Žebriūna

🇬🇷 Day Off (1982) by Vasilis Vafeas

وكان مهرجان "Film O'Clock" الدولي برومانيا، كشف قبل أسبوعين، عن مشاركة 3 أفلام مصرية في مسابقة الأفلام القصيرة، هي: "الحد الساعة 5"، إخراج شريف البنداري، الذي شارك في مسابقة سينما الغد في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، من بطولة الفيلم هديل حسن، وأيتن أمين، وصدقي صخر، وتدور أحداثه حول «هديل» فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها فتقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، يضعها خيري في لحظة اختيار تزيد من حيرتها، الفيلم يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي "روائي - تسجيلي".

الفيلم الثاني هو "حنة ورد" إخراج مراد مصطفى، الذي شارك أيضا في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة، وهو من تأليف محمد منصور، وبطولة هاجر محمود ومارينا فيكتور وحليمة وورد وعماد غنيم، وإنتاج صفي الدين محمود وشريف فتحي، وتدور أحداثه حول "حليمة" وهي امرأة سودانية تعيش في مصر وتعمل "حنانة"، ترسم الحنة للعرائس قبل حفلات الزفاف، تذهب إلى حفلة حنة في أحد المناطق الشعبية بجوار أهرامات الجيزة للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، التي تتجول داخل الشقة، وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

أما الفيلم الثالث الذي يمثل السينما المصرية في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان "Film O'Clock" هو التسجيلي "الموعود" إخراج أحمد الغنيمي، الذي شارك في الدورة الأخيرة لمهرجان برلين السينمائي، وتدور أحداثه في بقايا مدينة الفسطاط التاريخية.

يذكر أن أفلام المهرجان ستعرض بالتزامن في 5 دولة، من بينها مصر، بالإضافة إلى رومانيا ولتوانيا وجنوب إفريقيا واليونان، ولأن هذه الدول على نفس خط الطول الجغرافي جاءت تسمية المهرجان "Film O'Clock International Festival".

ويخصص المهرجان جائزة مالية بقيمة 1000 يورو، تمنح للفيلم الفائز بتصويت الجمهور بعد مشاهدة الأفلام أونلاين، عبر موقع "Festival Scope".