المكسيك تتلقى الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك-v المضاد لفيروس كورونا

قال صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الثلاثاء، إن المكسيك تلقت الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-v" المضاد لفيروس كورونا لتصبح بذلك الدولة الأولى في قارة أمريكا الشمالية التي توافق على استخدامه.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن فيديو منشور في تغريدة لوزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد على تويتر أظهر استلام السلطات المكسيكية دفعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من روسيا.



وأوضح بيان صادر عن صندوق الثروة السيادية الروسي أنه "في 3 فبراير 2021 وافقت اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية في المكسيك على استخدام لقاح سبوتنيك-v بموجب إجراء ترخيص الاستخدام الطارئ".



يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في المكسيك يبلغ حوالي 2 مليون شخص.