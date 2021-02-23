 الخميس.. الحكومة المغربية تناقش تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 فبراير 2021 11:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

الخميس.. الحكومة المغربية تناقش تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:21 م

تناقش الحكومة المغربية، في اجتماعها يوم بعد غد الخميس، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي في المغرب يتزامن مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع، ومن المنتظر أن يصدر المجلس تقريرا هو الأول من نوعه حول تقنين "نبتة القنب الهندي" لاستعمالات طبية وعلمية.

وكان المغرب صوت خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخراً بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك