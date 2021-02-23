صحيفة روسية تنشر مقاطع لأعمال تعذيب في معسكر اعتقال

نشرت وسائل إعلام مستقلة في روسيا اليوم الثلاثاء مقاطع فيديو تردد أنها تظهر تعرض سجناء للتعذيب في معسكر اعتقال.



وقالت صحيفة "نوفايا جازيتا" التي تنتقد الكرملين إن اللقطات تم تسجيلها في عامي 2016 و 2017 في معسكر في ياروسلافل / حوالي 250 كيلومترا شمال شرق موسكو/ وسربتها منظمة حقوقية إلى الصحفيين.



وتظهر مقاطع الفيديو على ما يبدو حراس السجن وهم يضربون اثنين من المتهمين وهم شبه عراة بوحشية. وتردد أن أحد الضحايا فارق الحياة في المستشفى بعد ذلك.



وفي بداية الأسبوع، أبلغت إذاعة "إيكو موسكفي" (إيكو موسكو) عن حالة تعرض فيها شخص للتعذيب على يد زملائه في معسكر بالقرب من مدينة إيركوتسك بإقليم سيبيريا، وبدلا من مساعدة الضحية، قيد حراس السجن حركته بشريط لاصق وتركوا الآخرين يضربونه.



ووفقا للتقرير، تم فصل مأمور السجن في وقت لاحق.