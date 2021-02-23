الصحة: تحديد أولوية الحصول على لقاح كورونا حسب عدد الأمراض التي يعاني منها الشخص



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم تحديد أولوية الحصول على لقاح كورونا بالنسبة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة الذين سيبدأون في التسجيل على الموقع الإلكتروني، من خلال عدد الأمراض التي يعاني منها المواطن، فيمكن أن يسجل شخصان في نفس التوقيت، لكن يتم اختيار شخص واحد لتلقي اللقاح بعد أسبوع، والآخر بعد شهر؛ وذلك نظرا لحالتهما الصحية وخطورة تعرضهما للفيروس.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الآن بوزارة الصحة والسكان مع السفير الصيني؛ للحديث عن اللقاحات واستلام مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هدية من الصين.



وأضافت الوزيرة أن فعالية اللقاح بنسبة 86%، لافتة إلى أن الإصابة بعد تلقي اللقاح ستكون بسيطة، ولن تعرض حياة المواطن للخطر، عكس ما يحدث في حالة عدم تلقي اللقاح.