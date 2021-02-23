مدير الأمن يتابع حادث غرق مركب بحيرة مريوط غربي الإسكندرية

يتابع مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، حادث غرق أحد المراكب، في بحيرة مريوط، غربي المحافظة، موجهًا فرق الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، بتكثيف جهود البحث عن أحياء، والعمل على سرعة انتشال جثث الضحايا.

وحصلت، الشروق، على أسماء الضحايا الذين تم انتشال جثامينهم -حتى الأن- وهم: "ناجي محمد ناجي، يبلغ من العمر عامًا واحدًا، زيدان عبدالمنعم حميدة، عامًا ونصف، وردة حميدة حسين، 45 عامًا، أمل حمودة، 4 أعوام، ومنى جويدة حميدة، 25 عامًا"، كما تم إخراج 3 مصابين، وهم: "إيمان نعوم حميدة، 21 عامًا، ومحمود عطية حميدة، 23 عامًا، وريان محمد عطية، 3 أعوام".

ويأتي ذلك، فيما دفعت الأجهزة المعنية في الإسكندرية، بـ4 وحدات إنقاذ، للبحث عن ضحايا أو أحياء على سطح مياه البحيرة، حتى حلول فجر اليوم الثلاثاء، ومع لزوغ أول ضوء سيتم البحث في الأعماق، عن بقايا 19 شخصًا، غرقت بهم مركب "لانش" أكبر حجمًا من "الفلوكة" مساء الاثنين، بحسب التقديرات الأولية.

ولقي 5 أشخاص كانوا يستقلون مركب صيد، مصرعهم غرقًا، وتم انتشال جثامينهم من مياه بحيرة مريوط، أمام منطقة الهوارية، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، وأصيب 3 أخرين، وجارٍ البحث عن 11 مفقودين.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، مدير الأمن، إخطارًا، يفيد غرق مركب على متنهما 19 فردًا، بينهم أطفال ونساء، من عائلة "أبو مطيرد"، قبيلة العزايم، أثناء عودتهم من نزهة ترفيهية ليلية تسمى "زردة"، على جزيرة صغيرة، تستخدم لتناول الأطعمة، في منطقة الجراري، أمام استاد برج العرب.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تم انتشال جثامين بعضهم، والبعض الأخر في حالة إعياء، وتم إسعافهم، وجارٍ البحث عن الباقين.

تم نقل جثامين الضحايا لثلاجة مستشفى العامرية العام، والمصابين لتلقي العلاج، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ مواصلة أعمال البحث عن ناجين أو ضحايا، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.