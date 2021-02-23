بريطانيا توافق على طلب الاتحاد الأوروبي مزيدا من الوقت لمراجعة اتفاق خروجها من الاتحاد

وافقت بريطانيا على السماح للاتحاد الأوروبي بتأجيل التصديق على اتفاق تنظيم العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد بمقدار شهر، وهو ما يضفي المزيد من الغموض حول البداية الهشة بالفعل للعلاقات بينهما.

وفي رسالة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، تم نشرها اليوم الثلاثاء، لكن تم إرسالها بالفعل في 19 فبراير، طلب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش التمديد حتى 30 أبريل حتى يتمكن الاتحاد من استكمال "إجراءاته الداخلية".

وكان الموعد النهائي الأصلي هو 28 فبراير.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أعضاء البرلمان الأوروبي وجميع دول الاتحاد الأوروبي من التدقيق في الوثيقة القانونية المعقدة والمطولة بلغاتهم الأصلية.

وقال ميشيل جوف في رسالة إلى المفوضية الأوروبية اليوم إنه يتوقع أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من استيفاء المتطلبات الداخلية بنهاية أبريل المقبل وأن بريطانيا "لن تقبل المزيد من التمديد لفترة التصديق على الاتفاق".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقعا يوم 24 ديسمبر الماضي اتفاقا لتنظيم علاقات التجارة والأمن والصيد بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتطبق المفوضية الاتفاق بشكل مؤقت حتى نهاية فبراير الحالي انتظارا لتصديق البرلمان الأوروبي عليه، في حين أنه يمتلك سلطة الاعتراض عليه ككل.

وفي حين يعتبر تصديق البرلمان الأوروبي على الاتفاق شكليا، فإن مخاوف الاتحاد الأوروبي تتزايد بشأن قدرة بريطانيا على التعامل مع المشكلات المتعلقة بالتجارة مع أيرلندا الشمالية وهو ما يعني أن أعضاء البرلمان الأوروبي يمكن أن يهددوا بعدم الموافقة على الاتفاق.