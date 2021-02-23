نائب أمريكي: يجب على الكونجرس اغتنام اللحظة لإصلاح مكافحة الاحتكار

قال رئيس لجنة مكافحة الاحتكار في مجلس النواب الأمريكي ديفيد سيسيلين، إنه سيقدم تشريعا "قريبا جدا" لإصلاح قوانين مكافحة الاحتكار للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبيرة في الاقتصاد الرقمي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيسيلين، العضو الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند الذي قاد تحقيقًا استمر 16 شهرا حول عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، قوله اليوم الإثنين إنه يعمل مع زملائه لصياغة تشريع يمكن أن يتبناه الكونجرس ردًا على نتائج لجنته.

وقال سيسلين في ندوة عبر الإنترنت للأعمال الصغيرة "نعتزم في الكونجرس أن نغتنم هذه الفرصة في العمل معكم جميعًا للتأكد من أننا نمضي قدما ونحرز تقدما كبيرا في تحدي الاحتكار الذي نواجهه في بلدنا ، لأن فشلنا في القيام بذلك ليس خيارًا".

ويأتي عمل سيسيلين لصياغة تشريع لمكافحة الاحتكار كجزء من جهد يبذله الكابيتول هيل لمنح منفذي مكافحة الاحتكار مزيدا من القوة لمنع عمليات الاندماج ووقف السلوك المضاد للمنافسة.