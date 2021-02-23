بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أفغانستان بتلقيح صحفية بارزة

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أصبحت صحفية بارزة في أفغانستان أول من يحصل على لقاح فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعدما تم تدشين حملة التطعيم ضد الفيروس اليوم الثلاثاء.

فقد حصلت الصحفية انيسة شاهد على أول جرعة من اللقاح، تلاها طبيب واثنان من أفراد القوات الأمنية الأفغانية.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مراسم لتدشين الحملة إن العاملين في مجال الإعلام دائما ما يتم استهدافهم من جانب من يريدون إسكات أصواتهم.

وأضاف: "لن يتم إسكات أصواتنا للحرية والمساواة والسيادة الوطنية للبلاد".

وتابع أن أفراد القوات الأمنية يكافحون التهديدات الارهابية، والعاملون في مجال الصحة يكافحون التهديد الذين تفرضه جائحة كورونا.

وأوضح: "لقد أصدرت أوامري ببناء نصب تذكاري يضم أسماء كل الأطباء والممرضين والممرضات الذين فقدوا أرواحهم وذلك لتكريم تضحياتهم".

وكانت أفغانستان قد تلقت مطلع الشهر الجاري 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا من الهند.

وتهدف وزارة الصحة لتطعيم نحو 250 ألف شخص، على أن تكون الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن أفغانستان سجلت أكثر من 2400 حالة وفاة بالفيروس، وأكثر من 55 ألف إصابة.

ومن بين المصابين، تعافي 48 ألف مصاب من الفيروس.