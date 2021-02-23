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عودة رباعي دورتموند للتدريبات قبل مواجهة بيلفيلد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 7:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 7:03 م

استعاد نادي بوروسيا دورتموند الألماني مجموعة من أبرز نجومه في الحصة التدريبية التي جرت اليوم الثلاثاء.

وشهدت تدريبات دورتموند عودة حارس المرمى رومان بوركي ولاعب الوسط ثورجان هازراد والمدافعين دان اكسيل زاجادو ولوكاس بيتشيك.

وقال إدين تيرزيتش مدرب دورتموند لصحيفة "رور ناخريتشن" اليوم "الآن علينا أن ندير الأمور بذكاء، لا يمكننا الدفع بهم بعد في كل المباريات".

وعاد زاجادو وهازارد إلى التدريبات بعد تعافيهما من تمزق في العضلات بينما غاب بوركي بسبب الإصابة في الكتف في الوقت الذي عانى فيه بيتشيك من إصابة عضلية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرباعي سيلحق بالمباراة أمام ارمينيا بيلفيلد بالبوندسليجا يوم السبت المقبل.


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