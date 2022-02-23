المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي: لا يمكن جعل إمارة أندورا علامة تجارية

خسرت إمارة أندورا محاولتها المستمرة منذ سنوات لتسجيل اسمها كعلامة تجارية تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عندما رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التماسها .

وتقدمت أندورا في الأصل بطلب إلى مكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي لتسجيل الاسم كعلامة تجارية للصور الفوتوغرافية والتبغ والسفر، من بين أشياء أخرى.

ومع ذلك، رفض مكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي الطلب، وخلص إلى أنه بسبب طابعه الوصفي، يمكن أن يساء فهم الاسم على أنه أصل السلع أو المكان الذي يتم فيه تقديم خدمات معينة.

ثم قررت أندورا، التي تقع بين فرنسا وإسبانيا، الطعن في القرار أمام القضاء، لكن تم رفض القضية تماما الآن، واعترفت الإمارة الصغيرة بالهزيمة.