٢٥ سفينة إجمالي الحركة الملاحية بمواني بورسعيد

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال.

وقالت المنطقة إن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامه.

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالمواني؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى المواني.