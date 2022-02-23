نيابة طوخ تأمر بعرض ربة منزل على الطب الشرعى بعد اتهامها لوالدها بالتعدى عليها جنسيا

أمر المستشار أحمد عبدالكريم مدير نيابة طوخ بمحافظة القليوبية، عرض ربة منزل على الطب الشرعى، بعد إتهامها لوالدها بالتعدى عليها جنسيا تحت التهديد

كما قررت النيابة إخلاء سبيل الأب بكفالة مالية 3 آلاف جنية لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

شهدت قرية أجهور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث تجرد أب من كل مشاعر الأبوة والإنسانية وقام بالتعدى جنسيا على نجلته البالغة من العمر 32 عامًا، تم القبض على الأب وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغًا من ربة منزل، تتهم فيه والدها بالاعتداء عليها جنسياً.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية، وبفحص المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز طوخ، وأفادت المجني عليها فى محضر الشرطة أنها كانت تقيم مع والدها بعد انفصالها عن زوجها منذ شهر وفوجئت أثناء جلوسها في غرفتها في وقت متأخر من الليل يتسلل والدها إلى غرفتها وانقض عليها يغتصبها فظلت تصرخ إلا أنه هددها بالقتل وتعدى عليها.

أضافت المجني عليها أن والدها انفصل عن والدتها منذ فترة كبيرة وأنه تزوج من أخرى ولكنها تركته وذهبت إلى منزل أسرتها بسبب مشاجرة نشبت بينهما.

تمكن ضباط مباحث المركز من القبض على المتهم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.