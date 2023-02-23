بوتين يشارك بمراسم عيد حماة الوطن في روسيا

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بمراسم عيد حماة الوطن في روسيا، ووضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول عند أسوار الكرملين.

وتعتبر مراسم وضع قيادة الدولة أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول في عيد 23 فبراير، تقليدا عريقا في روسيا.

وتحتفل روسيا الثلاثاء 23 فبراير بعيد حماة الوطن، ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922، عندما اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية عيدا رسميا للقوات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.

وكان هذا العيد طوال الحقبة السوفيتية يسمى «عيد الجيش والأسطول البحري الحربي السوفيتيين».

أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو عيد «حماة الوطن» الذي يحيي فيه الروس ذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات الوغى دفاعا عن الوطن، ويقيمون مختلف الفعاليات الاحتفالية تكريما واحتراما للمحاربين القدامى.