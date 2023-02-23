الصين: التقارير حول عزم بكين إرسال أسلحة لروسيا مجرد تخمينات وحملة تشويه

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قالت وزارة الخارجية الصينية، إن التقارير حول عزم بكين إرسال أسلحة لروسيا، مجرد تخمينات وحملة تشويه، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين، في إفادة صحفية اليوم، أن الصين وروسيا تقيمان علاقات وثيقة على مختلف المستويات، مما يساهم في الحفاظ على السلام والتنمية في كل العالم.

وأضاف: «هناك تعاون وثيق بين روسيا والصين على مختلف المستويات، وهو يساهم في تعزيز تطور العلاقات الثنائية ويساهم في نشر السلام والتنمية في كل العالم».

ووفقا للدبلوماسي الصيني، يجري تبادل طبيعي وتعاون مثمر بين الدولتين، في مجال التجارة الثنائية.

وقال: «تتمتع هذه التجارة الثنائية، بنزعة جيدة نحو النمو والتطور».

ويوم الثلاثاء الماضي، وصل إلى موسكو وانج يي، رئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وخلال ذلك التقى الضيف الصيني مع الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.