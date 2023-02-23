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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقة الزمالك، لمدة 12 ساعة، ابتداءً من الساعة السادسة مساء غد الجمعة حتى السادسة صباح السبت.

وأرجعت الشركة انقطاع المياه إلى وجود أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم بميدان عبد المنعم رياض أسفل كوبري 6 أكتوبر.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وذكرت أن الشركة تدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.