جامعة بنها تحصد 12 ميدالية في بطولة الجامعات للكونغ فو

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 3 ميداليات ذهبية، ميداليتين فضيتين، و7 ميداليات برونزية في بطولة الجامعات المصرية للكونغ فو، والتي نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بمشاركة 24 جامعة في الصالة المغطاة بجامعة القاهرة بمشاركة 251 لاعبًا ولاعبة.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية؛ بهدف إعداد جيلاً من الشباب واعياً مستنيراً يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.

وكان وفد من طلاب جامعة بنها مكون من 21 طالبا وطالبة، قد شارك في فعاليات بطولة الجامعات المصرية للكونغ فو، والتي نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.