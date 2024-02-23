رئيس وزراء أرمينيا: مشاركة بلادنا في معاهدة الأمن الجماعي مجمدة عمليا

صرح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بأن مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الآمن الجماعي مجمدة من الناحية العملية.

وقال باشينيان: "لم تف منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالتزاماتها الأمنية تجاه أرمينيا، خاصة خلال عامي 2021 و2022، وهذا لا يمكن أن يمر دون عواقب. والنتيجة هي أننا عمليا جمدنا مشاركتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، بحسب ما ذكرته وكالة أرمن برس الأرمينية للأنباء اليوم الجمعة.

وردا على سؤال حول القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا، أوضح رئيس الوزراء أن القاعدة تقع على أراضي أرمينيا، ولكن دون أن تكون جزءا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف: "هذا إطار قانوني تعاقدي مختلف تماما، ولم تتح لنا الفرصة لمعالجته".

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري تأسس رسميا في عام 2002 بقيادة روسيا، ويضم أيضا أرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان.