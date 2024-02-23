حماس: نحذر من مخطط صهيوني لقتل المعتقلين الفلسطينيين عمدا

حذرت حركة حماس، اليوم الجمعة، من "مخطط صهيوني" يتعمد قتل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عبر سياسة "الإهمال الطبي".



جاء ذلك في بيان للحركة، صدر تنديدا بمقتل الأسير المقعد خالد الشاويش من الضفة الغربية في سجن "نفحة" الإسرائيلي.، فقا لوكالة الأناضول.



وقالت الحركة: "في ظل تأكيد هيئات رسمية نبأ استشهاد معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجون العدو الصهيوني المجرم تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، نحذر من مخطط صهيوني فاشي واضح المعالم يتم من خلاله القتل المتعمد للمعتقلين الفلسطينيين عبر سياسة الإهمال الطبي، والتعذيب، والتجويع".



وطالبت الحركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية بـ"الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أسرانا وأسيراتنا من انتهاكات فظيعة وخطيرة، من أجل توثيقها ورفعها للجهات القضائية الدولية".



كما دعت إلى "الضغط على الكيان النازي (الإسرائيلي) لوقف هذه السياسات المتجردة من كافة القيم الإنسانية والأخلاقية"، بحسب المصدر ذاته.



وأوضحت "حماس" في بيانها أن "10 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية استشهدوا منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الصهيونية في 7 أكتوبر الماضي".



وفي وقت سابق الجمعة، أفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، بـ "استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش (53 عاما) من مخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة في سجن نفحة".



وأشار البيان إلى أن "الشاويش هو أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة".