تشكيل هجومي لبلدية المحلة أمام سيراميكا

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة عشر .
ويستضيف بلدية المحلة نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد غزل المحلة في الساعة السابعة مساءً في بطولة دوري نايل .
وجاء التشكيل كالتالي
حراسة المرمى : محمود ماهر
خط الدفاع : محمد صابر - إسلام المزين - علاء مارسيلو - عبدالله جمعه
خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - ماجد هاني - أحمد كهربا
خط الهجوم : اينوك ينجامين - حسام أشرف
ويتواجد على دكة البدلاء: "أحمد حسين - هشام حافظ - محمد النهيري - محمد عبد الرازق -اسلام مرزوق - محمد عادل امو - كريم ممدوح – إيمانويل".