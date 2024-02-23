تشكيل هجومي لبلدية المحلة أمام سيراميكا

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أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة عشر .

ويستضيف بلدية المحلة نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد غزل المحلة في الساعة السابعة مساءً في بطولة دوري نايل .

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى : محمود ماهر

خط الدفاع : محمد صابر - إسلام المزين - علاء مارسيلو - عبدالله جمعه

خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - ماجد هاني - أحمد كهربا

خط الهجوم : اينوك ينجامين - حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء: "أحمد حسين - هشام حافظ - محمد النهيري - محمد عبد الرازق -اسلام مرزوق - محمد عادل امو - كريم ممدوح – إيمانويل".