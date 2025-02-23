العاهل السعودي يغرد بالتزامن مع احتفالات شعبية ورسمية في المملكة في يوم التأسيس

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه يعتز بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الممتدة منذ ثلاثة قرون.



وكتب الملك سلمان بن عبدالعزيز، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "إكس": "نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة، ولا زال نهجها راسخا منذ ذلك الحين، في وطن يتقدم إلى الريادة في مختلف المجالات".



وعمت الاحتفالات الرسمية والشعبية مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في "يوم التأسيس" أمس السبت.

وتزامنا مع المناسبة، وجه الملك السعودي، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق أسماء أئمة وملوك الدولة السعودية على 15 ميدانا بالعاصمة الرياض تخليدا لذكراهم.

ووجه عدد من القادة والزعماء العرب التهاني للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

حيث بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات ونائباه برقيات تهنئة، وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وأخي محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والمنعة".

وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد برقية تهنئة للملك سلمان بهذه المناسبة.

كما بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيتي تهنئة إلى الملك وولي العهد، مشيدا بما حققته المملكة من إنجازات حضارية وتنموية في مختلف المجالات، عززت مكانتها دوليا.

وهنأ عاهل البحرين حمد بن عيسى في برقيتين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، مشيدا بما تحقق من إنجازات حضارية وتنموية شاملة عززت مكانة المملكة إقليميا ودوليا.

وبعث سلطان عمان، هيثم بن طارق برقية تهنئة للملك سلمان بهذه المناسبة، متمنيا المزيد من التقدم والنماء للمملكة وشعبها.

كما هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني، الملك سلمان متمنيا له موفور الصحة ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببرقية تهنئة، مؤكدا أن يوم التأسيس يعكس العمق التاريخي والحضاري للمملكة، داعيا الله أن يوفق الملك سلمان لتحقيق ما تصبو إليه المملكة وشعبها.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الملك سلمان وولي عهده بمناسبة ذكرى التأسيس.

كما بعث الملك المغربي، محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك سلمان، قال فيها: "يسعدني أن أعرب لكم ومن خلالكم لشعبكم الشقيق، عن تهانئي الحارة بمناسبة يوم التأسيس المجيد، داعيا العلي القدير أن ينعم على بلدكم الأصيل بالمزيد من الرفعة والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة".

وتحتفل السعودية في 22 فبراير من كل عام بيوم تأسيس البلاد، على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727م، لتنطلق من عاصمتها الدرعية رحلة بناء الدولة قبل ثلاثة قرون.