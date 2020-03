أقبلت فتاة تعيش في الحجر الصحي المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية، على إرسال كلبها الصغير محملا برسالة ورقية إلى أحد المتاجر لجلب الطعام لها.

بحسب موقع "BuzzFeed"، نشرت نانسي، من إسبانيا، رسالتها التي حملها كلبها الى المتجر على حسابها الخاص على تويتر، والتي تقول: "مرحبًا صاحب المتجر هل يمكنك بيع شيتوس البرتقالي لكلبي نظرا لوجودي في الحجر المنزلي الإلزامي، شكرا لك".

ارفقت نانسي رسالتها بصور متعددة لكلبها وهو يحمل الرسالة المعلقة بين طوقه البني ورقبته، وصورة أخرى عندما عاد إليها بالطعام".

ويعيش العالم حالة من الرعب، دفعت أغلب الدول لفرض الحجر الصحي المنزلي، بسبب جائحة فيروس كورونا التي سيطرت على العالم، وأدت لإصابة ما يزيد على 300 ألف مصاب، بعد اكتشاف الوباء للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع المأكولات البرية يسمي هونان، وقال العلماء إنه جاء بسبب تناول الخفافيش كطعام.

Me in quarantine sending my dog to get me hot Cheetos pic.twitter.com/1Avx0JMlLo