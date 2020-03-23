إسرائيل تشدد القيود على التنقل بسبب كورونا

قرر رئيس حكومة تصريف الاعمال في اسرائيل بنيامين نتنياهو تشديد القيود المفروضة على الحركة بشكل كبير، وأعد قرارا لا يسمح بالتنقل إلا للعمل و شراء المواد الغذائية والأدوية و المواد الأساسية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19) .

جاء ذلك في بيان اصدره مكتب نتنياهو ،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية .

وسوف تستمر القيود ، التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين ، لمدة سبعة أيام من تاريخ موافقة الحكومة عليها.

وتم التوصل إلى هذا القرار بعد أن عقد نتنياهو اجتماعا مطولا اليوم الاثنين لمناقشة إمكانية فرض قيود أكثر صرامة على الأشخاص، بعد فترة وجيزة من تأكيد وزارة الصحة ارتفاع الإصابات إلى 1238 شخصا، ووفاة شخص. وترددت تقارير عن وفاة شخص آخر بالفيروس.