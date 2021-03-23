تمنى أليكس كوستا، المدرب المساعد لباتشيكو، فوز الزمالك أمام الترجي في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تلقى هزيمة بهدف دون رد من الترجي التونسي في اللقاء الذي أبعد الزمالك بشكل كبير عن المنافسة للصعود إلى دور 16 لدوري الأبطال.

وقال أليكس كوستا في تصريحات تلفزيونية: "شاهدت مباراة الترجي وحزنت للغاية بخسارة الزمالك، وكنت أتمنى الفوز خاصة أنها مباراة حاسمة في مشوار الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "كنا نتابع الصحف التي تتحدث عن إقالتنا لكن لم يتحدث معنا أحد لذلك كان الموضوع محير لنا، وقبل مباراة سيراميكا كليوباترا رأينا في أعين اللاعبين أننا سنرحل، وأول من تحدث معنا عن الرحيل هى الإدارة المالية بعد المباراة عند الساعة الحادية عشر مساءا بأنهم قرروا إنهاء العقد".

وأكمل مساعد باتشيكو: "لم اتفاجئ برحيلنا لأن هذه كرة القدم، أتمنى التوفيق للفريق بالمرحلة المقبلة".

وعن حصولهم على المستحقات المالية ... أجاب: "لم نحصل على أي مستحقاتنا المالية، نعلم الأزمة التي يمر بها الزمالك، وعملنا بجهد رغم تأخر مستحاقتنا ونتمنى أن تحترم إدارة الزمالك لمشاعر جماهيرها".

وواصل: "رد فعل الجماهير على رحيلنا كان إيجابيا ولا يُصدق، رأينا حبهم لنا وهذا جعلنا نقدر مشاعر بشكل أكبر".

وأختتم مساعد باتشيكو حديثه عن تصريح كارتيرون بتراجع مستوى الزمالك .. قائلا: "تصريح كارتيرون مبرر غير حقيقي، لم يكن هناك إصابات والحالة البدنية كانت عالية رغم خوض مباراة كل 3 أيام، لا يجب أن يتحدث عن الحالة البدنية بعد خوض مرانين فقط، تصريحاته كانت غير احترافية".