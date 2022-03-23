محافظ أسوان يحيل واقعة وفاة مواطن بأحد المستشفيات للتحقيق

قرر أشرف عطية، محافظ أسوان، إحالة مدير أحد المستشفيات الحكومية والطبيب النوبتجي للتحقيق؛ إثر واقعة وفاة أحد المواطنين وشكوى شقيقه بأن الوفاة بسبب الإهمال الطبي، موجها بعلاج العديد من الحالات على نفقة الدولة، مع صرف مساعدات مالية وعينية وغذائية لحالات أخرى، مشددا على ضرورة بذل أقصى الجهود لتلبية مطالب المواطنين.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال سلسلة لقاءات المحافظ الجماهيرية الأسبوعية، إذ تم عرض شكاوى ومطالب أكثر من 45 مواطنا، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم للمديريات الخدمية ومسؤولي المحليات، واستمع لمطالب واحتياجات الحالات المعروضة.

وشدد على المسؤولين بالتعامل والتدخل السريع مع مشكلات وهموم المواطنين وبذل أقصى الجهود لتلبية مطالبهم، مكلفا بإدراج عدد من حالات الفتيات من الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرة ضمن مبادرة "الناس لبعضهم" من خلال تجهيز العرائس بتسليمهن أجهزة كهربائية معمرة، وهو الذي توازى مع الاستجابة لعدد من الطلبات الجماهيرية الأخرى والمتعلقة بمشاكل عامة مثل التضرر من عدم استخراج تصاريح الدفن، وأيضا تسرب المياه وطفح الصرف الصحي.