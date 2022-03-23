أمير مكة المكرمة يكرم قناة اقرأ بمعرض خدمات الحج والعمرة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، قنوات اقرأ الفضائية الراعي الإعلامي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة والذي انطلق الاثنين تحت شعار "التحول نحو الابتكار" ونظمته وزارة الحج والعمرة بجدة سوبر دوم بحضور وزراء أكثر من ٢٠ دولة، وتسلم التكريم ثامر بن عدنان شاكر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اقرأ الإعلامية.

وبثت اقرأ افتتاح المؤتمر والجلسات الأولى على الهواء مباشرة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت بتصوير تقارير واجراء لقاءات حصرية من المؤتمر لبثها على شاشة اقرأ.

وقدم المؤتمر أربع جلسات إثرائية وورش عمل بمشاركة القيادات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب بمشاركة القطاعات الخاصة بالحج والعمرة لعرض منتجاتها وبرامجها وإبراز منجزاتها في خدمة ضيوف الرحمن.

كما استعرض المؤتمر أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة الفعالة في عدة مواضيع متوائمة مع مستقبل المشاعر المقدسة كالمدن الذكية ومناطق التطوير الخاصة ومستقبل المشاعر المقدسة، والتي تستهدف الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، من خلال أفكار ريادية في تجربة الضيف والسلوك الاجتماعي وكيفية تطبيقها في المشاعر المقدسة، وأبرز الملامح والتطبيقات في بناء وإعمار المدن والمدن الذكية.