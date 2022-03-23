أبو الغيط يشارك في جلسة حول تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، في جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والمجلس، في مجال حفظ السلم والأمن الدولي وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن مشاركة أبو الغيط، في هذا الاجتماع تأتي في سياق التشاور والتنسيق الذي يجريه مجلس الأمن مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية بهدف تعزيز الشراكة بين المجلس وتلك المنظمات، حيث يأتي الاجتماع بناءً على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والتي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر مارس الجاري، ومن المقرر أن يترأس الاجتماع خليفة شاهين المرر، وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيشارك فيه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد من كبار مسؤولي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط، سيلقي بيانا شاملا أمام المجلس يستعرض فيه رؤية الجامعة العربية بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية خاصة في إطار الوضع الدولي المحتدم حاليا بسبب الحرب في أوكرانيا، كما يتناول سبل تعزيز التنسيق والتشاور مع المجلس فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية وإقامة شراكة تكاملية موسعة بين المنظمتين على نحو يقود إلى فهم وتعامل أفضل مع الأزمات في المنطقة.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يعقد أبو الغيط، خلال وجوده في نيويورك جلسة مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لتناول الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتسوية أزمات المنطقة وتأثير الوضع الدولي عموما على المنطقة العربية وسبل تطوير أجندة التعاون المشترك بين المنظمتين.