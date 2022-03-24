ريبر أحمد يرحب بقرار ترشيحه لمنصب رئاسة العراق

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تعهد المرشح لرئاسة العراق ريبر أحمد مساء اليوم الأربعاء بالعمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية في العراق.

وقال ريبر أحمد في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف إنقاذ الوطن بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف "أتعهد بالعمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين".

وكان المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد جعفر الصدر قد رحب مساء اليوم بقرار تحالف إنقاذ الوطن بتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "يشرفني أن أكون مرشحا لتحالف يمثل الوطن بكل أطيافه".

وأضاف"لنعمل معا لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع أبناء بلدي الغالي".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد بارك مساء اليوم تشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي وتسمية المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة.

ووصف الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي تشكيل الكتلة الأكثر" بأنه إنجاز فريد لإنقاذ الوطن وتشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف و تأخير".

وأعرب عن الأمل في أن تكون حكومة الأغلبية الوطنية "قادرة على النهوض بالواقع المرير ببرنامج واضح و بسقوف زمنية يرتضيها الشعب".

وقال الصدر"إنني مع الشعب فقط ولن أحيد عن الإصلاح وهيبة الوطن".

وكان رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي النائب حسن العذاري قد أعلن اليوم عن تشكيل تحالف إنقاذ الوطن الأكثر عددًا في البرلمان العراقي.

وقال العذاري في بيان صحفي أن التحالف اتفق على ترشيح "ريبر أحمد /كردي/ لمنصب رئيس الجمهورية و/محمد جعفر محمد باقر الصدر/شيعي/ لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف أن تحالف أنقاذ الوطن هو الأكثر عددا في البرلمان العراقي ومنفتح على القوى السياسية الأخرى في البلاد.

وذكر العذاري أن تحالف إنقاذ الوطن ماض بتشكيل حكومة أغلبية وطنية ويتعهد بأكَمال المسيرة السياسية في البلاد وفق منهاج حكومي واضح ليسود القانون بعيدا عن العنف و بلا طائفية ومن دون تدخلات خارجية.

ويضم تحالف إنقاذ الوطن غالبية عدد نواب البرلمان العراقي ومكون من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم السبت المقبل جلسة للتصويت على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حيث يتنافس على المنصب 40 مرشحا.

وأعلنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائها من المستقلين بمقاطعة جلسة البرلمان المقبلة مالم يتم الإتفاق معها للدخول في الكتلة البرلمانية الأكثر عددا.

فيما أعلن نواب مستقلون حضور جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية.