بنك كريدي أجريكول يعلن اعتزام تعليق أنشطته في روسيا

أعلن بنك كريدي أجريكول الفرنسي اليوم الثلاثاء تعليق أنشطته في روسيا لينضم إلى قائمة متزايدة من الشركات والبنوك الغربية التي قررت الخروج من السوق الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب بيان صدر اليوم قال البنك الموجود مقره في العاصمة الفرنسية باريس إنه أجرى اتصالات بعملائه المؤسسيين الدوليين للموافقة على تعليق بعض أشكال الخدمات التي تقدمها من خلال فرعها المحلي في روسيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عددا متزايد من البنوك الأمريكية والأوروبية أعلنت اعتزامها تقليص أو إنهاء أنشطتها في روسيا في ظل العقوبات الدولية المتزايدة التي تم فرضها على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية أعلنت بنوك جيه.بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس جروب ودويتشه بنك وكوميرتس بنك وبي.إن.بي باريبا اتخاذ خطوات لإنهاء أنشطتها في روسيا.

يذكر أن كريدي أجريكول الذي قال في وقت سابق من الشهر الحالي أنه لم يقدم أي تمويلات جديدة للعملاء الروس منذ بداية الحرب الأوكرانية، أعلن أن استثماراته في روسيا تبلغ حوالي 9ر4 مليار يورو (4ر5 مليار دولار).